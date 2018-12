Fondstøtte får ny sydfynsk café til at rykke tættere på

Faaborg-Midtfyn: Den regionale fond "Øernes Kunstfond" har til formål at sætte gang i kulturelt iværksætteri på de danske øer, og nu har fonden fordelt første runde puljemidler mellem 17 projekter. I alt modtog fonden 49 ansøgninger.

"Bådebyggeriet" i Dyreborg blev tilgodeset med 100.000 kroner. "Bådebyggeriet" er en forening stiftet af frivillige med det formål at få forvandlet det gamle bådebyggeri i fiskerlejet til café og aktivitetshus.

Udover en både- og badebro, mobil sauna og diverse vandaktiviteter, er der planer om en café med 40 siddepladser, livsstilsbutik, kreativt værksted med udstilling og salg samt tilbygning af køkken og toiletter.

Også Heartland Festival på Egeskov har fået del i puljen. 75.000 kroner, der skal benyttes til kunst på Heartland 2019.

- Ansøgningsfeltet har været utrolig bredt, men fælles for dem alle er, at der har været et ønske om at styrke arbejdet mellem lokale iværksættere og det private erhvervsliv. Det tegner godt for fremtiden, at vi ser allerede nu frem til den næste ansøgningsrunde, hvor vi håber på endnu flere ansøgninger fra alle, der har mod på og lyst til at styrke kunst- og kulturlivet, lyder det fra formand Mette Blum Marcher i en pressemeddelelse.

Samlet set blev der søgt om tilskud for i alt 12,5 millioner kroner, og der blev i alt uddelt 2,3 millioner.