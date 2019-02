Folkeuniversitetet belyser emnerne mindfulness og Alzheimer

Faaborg: Tirsdag den 5. februar begynder Faaborg Folkeuniversitet at livestreame foredrag fra Aarhus Universitet. Kl. 18.45 fortæller Christian Haass på engelsk om forskningens afkodning og forståelse af den alvorlige sygdom, Alzheimer. Det gør han i Det gamle Bibliotek på Grønnegade 44, og her kan man under streamingen stille spørgsmål via sms og tweet. Der er gratis adgang.

Allerede torsdag den 7. februar kan man samme sted møde "den ægte vare", idet lektor Martijn van Beek fra Aarhus Universitet kl. 19 belyser meditation fra en videnskabelig vinkel. Martijn van Beek er lektor, ph.d., ved Afdeling for Antropologi og tilknyttet Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet. Mindfulness er efterhånden overalt. Men hvad er det egentlig? Hvor kommer det fra? Virker det? Foredraget vil give en introduktion til mindfulness som det præsenteres i moderne programmer som Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). Og Martijn van Beek vil fortælle om, hvordan meditation forstås og bruges i den oprindelige buddhistiske kontekst. Et vigtigt salgsargument for moderne mindfulness er, at der er videnskabelig evidens for, at det virker. Foredraget er åbent for alle, og entréen koster 80 kroner (medl. 60 kr.).