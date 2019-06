Folkefest i Allested-Vejle: Fynbofesten er klar med nye aktiviteter

Allested-Vejle: Fynbofesten er det årlige samlingssted for indbyggerne i Allested-Vejle, og i år løber festlighederne af stablen fra 20.-23. juni.

Selvom festen så dagens lys for første gang i 1973, betyder det ikke, at folkene bag ikke tør forny sig, og der er derfor nye tiltag på årets program. Dog skal der også være plads til de velkendte elementer, og derfor er der, traditionen tro, en række gengangere på programmet.

I løbet af byfesten kan man finde mere end 20 aktiviteter for børn, unge og voksne, som man kan deltage i eller blot se på og more sig over - blandt andet banko, børnediskotek, fynbodiskotek, veteranbiler, petanqueturnering, fodboldkamp, fynboparty, cykelløbet Fynbotour, LEGO-udstilling, boder, hvor man ved køb støtter foreningslivet i byen, og fejring af sankthans.

I år er der som noget nyt et aktivitetsland med småland for de mindste.

Eventgruppen Allested-Vejle står som noget nyt i år for at lave et "land" fuld af sjov og plads til udfoldelse i alle aldre. Der vil blandt andet være hoppeborge, bigballer, fodboldbane, ringspil, kongespil, ludo, kryds og bolle og et krea-telt, hvor man kan tegne og være kreativ med perlekæder.

Småland er beregnet til de små børn i alderen 0-6 år, og der vil være sandkasse, rutsjebane, legehus samt legeredskaber i "landet".

Forældrene har selv ansvaret for opsyn af deres børn i småland - og al leg i aktivitetslandet er på eget ansvar, da det ikke altid vil være under opsyn.