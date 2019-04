Fokus på folkeskolens historie med nye festdage i Korinth

Måske er en ny tradition født, når den nystiftede forening, Gærup Skolemuseum, inviterer til to dage i skolehistoriens og kulturarvens tegn. Et arrangement, foreningen kalder Skolehistoriske dage 2019.

Korinth/Gærup: Når der for første gang nogensinde er Skolehistoriske Dage i Korinth den 5. og 6. april, er der både bogudgivelse, åbning af en permanent udstilling på Korinth Station, foredrag og udflugt på programmet. Det er den nystiftede forening Gærup Skolemuseum, som inviterer alle interesserede til to spændende dage i både skolehistoriens og kulturarvens tegn. Det er ikke nyt, at man som skolehistorieinteresseret kan vende blikket mod den lille by Korinth for at hente ny viden eller inspiration om skolen og dens historie. Gærup Skolemuseum slog allerede i 1975 dørene op for det lille lokale skolemuseum i Gærup Skoles gamle bygninger, og siden har der været offentlig adgang til den gamle skolestue og små skiftende udstillinger. I 2014 kunne man i Korinth fejre 230-året for Danmarks første folkeskole. Og særligt i de senere år har antallet af arrangementer omkring Gærup Skolemuseum været støt stigende.

Gærup Skolemuseum Foreningen Gærup Skolemuseum blev stiftet 19. februar 2019. Foreningens formål er at bevare og udvikle Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler.Museumsrådet Gærup Skolemuseum blev oprettet i 2018. Museumsrådet er skolemuseets ambassadører og bidrager til at kvalificere bestyrelsens arbejde, udbrede kendskabet til skolemuseet og står bag ansøgninger til fonde og andre samarbejdspartnere.



Gærup Skolemuseum er åbent hver lørdag klokken 14-16 eller efter aftale.

- Ingrid Markussens forskningsmæssige interesse i vores lokale skolehistorie er og har været en afgørende faktor for gruppen bag det ?nye? skolemuseum. Når en kapacitet som Ingrid velvilligt øser af sin viden ved foredrag, som guide og forfatter, så er det umuligt ikke at blive inspireret til selv af gøre mere og gøre det bedre, fortæller formand for Foreningen Gærup Skolemuseum Henrik Jessen Toft. Privatfoto

To dages program Den 19. februar blev foreningen Gærup Skolemuseum stiftet, og nu er den ny museumsforening klar til at præsentere den første større begivenhed. De to dage skydes i gang fredag 5. april. Ved en bogreception i Skyttesalen på Brahetrolleborg løftes sløret for et helt nyt værk, "Sagens sande Beskaffenhed" - Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg i perioden 1783-1801 set i lyset af en forældreklage, skrevet af skolehistoriker Ingrid Markussen. Bogudgivelsen følges op af et foredrag med forfatteren samme sted. Lørdag 6. april åbnes programmet med fernisering af en ny udstilling på stationen i Korinth. En udstilling, der med støtte fra Realdania og i tæt samarbejde med Øhavsmuseet og Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, skal formidle hele Johan Ludvig Reventlows masterplan. Altså ikke kun den revolutionerende skolereform, men også mange andre skelsættende reformer indenfor blandt andet landbruget, fattigvæsnet og skovbruget, som greven stod i spidsen for i den korte periode på 25 år, hvor han drev godset Brahetrolleborg inden hans død i 1801. Som afrunding kan man stige ombord i en bus og tage med ud i sognet for at høre fortællingerne om "Skolerne, lærerne, børnene og de 17 fortørnede bønder". Busturen bringer gæsterne ud til de lokaliteter, der husede De Reventlowske Skoler med skolehistoriker Ingrid Markussen som guide. Da der er begrænset pladser i bussen, er tilmelding til denne tur nødvendigt. Få mere information på www.gaerupskolemuseum.dk. Arrangørerne overvejer allerede nu, om de Skolehistoriske Dage skal gøres til en fast årlig begivenhed. - Med Gærup Skolemuseum og De Reventlowske Skolers centrale placering i dansk skolehistorie er det naturligt, at vi går foran for at udvikle både formidling og samarbejde af det skolehistoriske arbejde i Danmark, lyder det fra formand Henrik Jessen Toft i en pressemeddelelse.