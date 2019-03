Føste IGU-succes i Faaborg-Midtfyn: Integrationsuddannelsen skaffede straks Abdullah et arbejde

Som den første i Faaborg-Midtfyn kommune har Abdullah Niazi gennemført integrationsuddannelsen IGU. Det fejrer han ved at vinke farvel til praktikantstillingen i Netto og sige goddag til en fast stilling hos Nemlig.com.

Kværndrup: Abdullah Niazi er færdig som praktikant i Netto. Nu har han fået et "rigtigt" arbejde - og det er han glad for. Han havde dog aldrig fået sit nye job hos Nemlig.com, havde det ikke været for det IGU forløb, han netop har afsluttet. - Min kone og jeg kom til Danmark fra Afghanistan for fem år siden. Jeg har det, der svarer til en afsluttende folkeskoleeksamen, så det har været meget svært at få job her i Danmark, fortæller han. Sammen med sin kone og søn på fire bor han i et rækkehus i Kværndrup. I de første tre år i Danmark var Abdullah Niazi det meste af tiden på kontanthjælp og i en kort periode i et pizzeria, men for to år siden fik han et opkald fra sin sagsbehandler i kommunen. - Sara min sagsbehandler ringede og fortalte mig om IGU forløbet. Der var ingen andre i kommunen, der havde gennemført det endnu, men det lød spændende, så jeg sagde ja. Og kort tid efter fik jeg en praktikplads i Netto. IGU står for integrationsuddannelse og er et forløb, hvor man kombinerer praktik og uddannelse. I løbet af de seneste to år har Abdullah Niazi modtaget 20 undervisningsuger og resten af tiden har han arbejdet fuld tid i Netto i Svendborg. - Jeg har været rigtig glad for IGU forløbet. Da jeg startede med at arbejde i Netto, vidste jeg næsten ikke noget om, hvad jeg skulle lave, og hvordan man begik sig. Men det har jeg lært nu, og det har uddannelsen hjulpet meget med, siger Abdullah Niazi. Salling Group som Netto er en del af, har så mange praktikanter fra IGU forløbet, at de har oprettet deres eget kursus på Ebeltoft, hvor de 20 uddannelsesuger er blevet afholdt.

Det lille rækkehus i Kværndrup har været familien Niazis hjem de seneste fem år. Men de flytter snart, da Abdullahs nye job ligger i København. Foto: Philip Nordentoft.

Farvel og tak, Netto Torsdag 1. marts var det to år siden, at Abdullah Niazi begyndte sit IGU forløb. Det betyder, at hans tid i Netto er forbi, men det gør ham ikke så meget. - Min chef i Netto var ked af, at jeg skulle stoppe. Men det er okay, for jeg har fået et nyt arbejde, hvor jeg ikke kun får elevløn. Jeg er faktisk allerede begyndt - indtil videre kun i weekenderne dog - at arbejde hos Nemlig.com i København. Et job han ikke havde fået, havde det ikke været for IGU forløbet. - For to år siden havde jeg ikke anet, hvad jeg skulle sige til en jobsamtale, og jeg ville heller ikke kunne have gennemført den på dansk. Det kunne jeg til samtalen med Nemlig.com for nyligt. Derudover gør beviset for, at jeg har gennemført forløbet også det hele nemmere. Faktisk har Abdullah Niazi fået flere e-mails med jobtilbud fra virksomheder, der har kunnet se, at han var ved at færdiggøre IGU forløbet.

En glad sagsbehandler Abdullah Niazis sagsbehandler, Sara Borgeholm, er glad for, at se, hvordan han har fået et arbejde direkte efter forløbet. - Abdullah er den første i hele Faaborg-Midtfyn kommune og en af de allerførste på hele Fyn, som færdiggør IGU forløbet. Så selvfølgelig er det positivt, at han kommer ud i arbejde straks efter, fortæller hun og uddyber: - En stor del af forløbet foregår uden indblanding fra kommunen. Vi har dog hjulpet med at sætte det i gang, og betaler også for transport og andet i forbindelse med uddannelsesugerne. I den seneste måned har Abdullah Niazi arbejdet 25 timer hver weekend hos Nemlig.com i København. Men nu er han færdig hos Netto, og den lille familie skal til at planlægge, hvordan de skal flytte til hovedstaden.