Førstehjælpskursus skal redde liv

Faaborg: Projektet Danmark Redder Liv holder lørdag 16. marts kl. 8.30-12.30 et førstehjælpskursus i det gamle bibliotek, køkkenet, Grønnegade 44 i Faaborg. Ved deltagelse i kurset kan frivillige lære at give livreddende førstehjælp ved hjertestop.

Tilmeldingsfristen er 10. marts, og det er gratis at deltage.

Danmark Redder Liv er et livreddende projekt skabt i samarbejde mellem Region Sjælland, Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp, First AED og Østifternes initiativ, der har til formål at få flere danskere til at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop og blive udkaldt direkte fra regionens alarmcentral. /EXP