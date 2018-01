Lommefilm

Da alle film var færdige, blev der stemt om den bedste film på skolen, og vinderen blev "Hjertestop for en 10'er", som er produceret af eleverne Lucas, Viktor, Malene og Tobias. Den skal nu dyste mod fire andre skoler i Syddanmark om at blive regionens bedste lommefilm.

Haastrup: Elever fra 7.-9. klasse på Haastrup Friskole lagde skolebøgerne væk for en stund, da de tirsdag den 23. januar fik besøg af undervisere fra Lommefilm. Underviserne hjalp de unge i gang med at producere film om livreddende førstehjælp.

Det er fjerde år i træk, Tryg Fonden taget initiativ til, at 1250 elever i 6.-10. klasse på 25 skoler rundt om i Danmark har mulighed for at blive filminstruktører og producere film om livreddende førstehjælp. Filmene bliver produceret i samarbejde med Lommefilm, der har specialiseret sig i at bruge film på mobiltelefoner og tablets som et engagerende værktøj i undervisningen på folke- og friskoler.

Henrik Ørtved, der er skoleleder på Haastrup Friskole, er begejstret for metoden.

- Med Lommefilms læringsmetode kan alle elever være med, og emnet bliver mere håndgribeligt og involverende for eleverne, når de selv er med til at formidle budskabet om, at livreddende førstehjælp kan betyde forskellen mellem liv og død, siger han.