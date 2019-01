Første spadestik: Børnehave bygges helt om

Ringe: Borgmester Hans Stavnsager (S) tog fredag første spadestik til den nye børnehave Hættegården i Ringe, mens børnehavebørn stod for de mange efterfølgende spadestik.

Den nuværende Hættegården er i dårlig stand, og det kan ikke betale sig at renovere den. Derfor har politikerne besluttet at bygge en ny, hvorefter den gamle rives ned, og nu er byggeriet officielt i gang.

I den nye Hættegården vil der blandt andet være fokus på at ude- og indeliv spiller sammen.

- Der vil for eksempel blive lavet store træsøjler hele vejen rundt om hovedhuset, så man får fornemmelsen af at gå blandt stammer i skoven, og indendørs vil der både blive bygget større og mindre rum, så vi har mulighed for masser af fleksibilitet og kan lave forskellige læringsmiljøer og zoner, der kan styrke børnenes leg, siger leder af Hættegården Britta Kruse i en pressemeddelelse.

I den nye børnehave bliver der plads til 80 børn, hvor der tidligere kun var kapacitet til 62. Den nye børnehave forventes at stå færdig i slutningen af 2019, mens en tilhørende lade og nyrenoveret legeplads vil stå klar i 2020.