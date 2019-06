Først blev de tilbudt dagplejeplads 15 km væk - nu er der en løsning: - Det er jo genialt

Det er flere år siden, at kommunen ophævede grænsen for, hvor langt væk børnefamilier kan få tildelt en plads i en børnehave, vuggestue eller dagpleje.Det har betydet, som man kan læse her i avisen, at en familie fra Ringe fik tilbudt en dagplejeplads i Sdr. Nærå - 15 kilometer væk.Oplever du noget lignende, og som gør din hverdag ekstra bøvlet, så er du velkommen til at give avisen et praj.Skriv en mail til midtfyn@fye ns.dk.

Et enkelt bump

Løsningen kommer i kølvandet på en orientering til Opvækst- og Læringsudvalget om sagen. Det skete tirsdag aften på opfordring af udvalgsformand Kim Aas Christensen (S), som var blevet gjort bekendt med problematikken.

- Det, vi ved, er, at der ikke er en pludselig opstået krise med dagplejere, som ikke er der mere, eller at der er kommet mange flere børn til. Men kommer der positivt flere børn, så skal vi forholde os til, at det ikke er et enkelt bump på vejen. Men udgangspunktet lige nu er, at der er en dialog med den her familie, og man kan finde en løsning, siger Kim Aas Christensen umiddelbart inden, at det blev kendt, at der var kommet en løsning.

Sagen blev debatteret livligt på Facebook, hvor andre familier også bekendtgjorde, at de havde fået en plads et pænt stykke væk fra hjemmet. En familie i Hillerslev har plads i Allested, mens en familie i Ringe har plads i Espe.

- Der vil være nogle, der sendes længere væk, og jeg kan da sagtens forstå, at det giver irritation for den enkelte, og fordi vi har ophævet den her otte kilometer grænse, så er der risiko for, at man får tilbudt en plads lidt længere væk, siger Kim Aas Christensen, som selv er af den holdning, at en 15-18 kilometer er for langt.

- Pladsanvisningen forsøger altid på at finde en plads, der giver mening for den enkelte, bemærker han.