Faaborg: Den store ombygning af Faaborg Sygehus bliver lidt dyrere end ventet. Derfor kommer såvel skatteborgerne i Faaborg-Midtfyn som de kommende lejere af de i første omgang 40 boliger i Frits Jørgensens Have, som området er omdøbt, til at betale mere, end kommunalbestyrelsen nikkede ja til for et år siden.

Dengang lød den samlede byggepris på 78 mio. kr., men nye, mere nøjagtige beregninger viser, at den samlede pris løber op i lidt over 85 mio. kr.

Fordyrelsen skyldes almindelige prisfremskrivninger - og at en landmåler har fundet lidt flere kvadratmeter end det oprindelige projekt lød på, oplyser projektleder hos bygherren, boligselskabet FAB, Frants Leitner.

De ekstra kvadratmeter, 182 af dem, er blandt andet fundet ved at inddrage en tidligere gymnastiksal på 158 kvadratmeter til fællesarealer.

Det betyder, at kommunen skal finde yderligere 700.000 kr. til projektet, idet den skal skyde 10 procent af anskaffelsesummen i Landsbyggefonden. Samtidig er der udsigt til, at huslejeskruen også får et vrid, før der er rørt en eneste mursten. For tre måneder siden beregnede boligselskabet FAB huslejen til 822 kr. pr. kvadratmeter om året. Nu ryger den op i 889 kr. Det betyder, at en lille lejlighed kommer til at koste små 4000 kr. om måneden i husleje. Den største lejlighed, en firværelses, bliver på 101 kvadratmeter og kommer til at koste små 7500 kroner om måneden i husleje, altså uden forbrugsafgifter.

I det projekt, kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om en uges tid, er der skitseret 40 lejligheder på mellem 52 og 101 kvadratmeter fordelt på tre plan. Der bliver udvendige elevatortårne til første- og andensalen.

Ifølge projektleder Frants Leitner er der ikke tale om en endelig plan. Antallet af lejligheden og størrelsen på dem kan justeres lidt, alt efter hvad kommende lejere ønsker sig.

- Vi har 30 interesserede skrevet op, blandt andet med henblik på at skabe et ældrekollektiv, og lejerne vil få indflydelse på projektets endelig udformning, oplyser han.

Af materialet, politikerne har til godkendelse, kan man udlede, at boligselskabet FAB betaler statens ejendomsselskab Freja 5,4 mio. kr. for selve hovebygningen, der afleveres ryddet for knopskudte tilbygninger. Det ventes byggestart i løbet af 2020.