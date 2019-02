Fødselsdagsfest med musik lagkage i stationsbygningen

Ringe: Med godt et par håndfulde i alt - både musikere og publikum - var succesen ganske begrænset, da den første musikcafé i stationsbygningen i Ringe løb af stablen.

Det fik dog på ingen måde initiativtageren Hans Henrik Pedersen til at ryste på hånden eller opgive projektet, og løbende er det månedlige arrangement "Musik i stationen" blevet en del af flere og flere borgeres bevidsthed.

Ved februar-arrangementet var mere end 50 på plads, og fredag den 1. marts er der atter musik i den gamle stationsbygning. Og det er en helt særlig dag, for her fejres det, at det er et år siden, at lokale ildsjæle rykkede ind for at skabe nyt liv i den gamle bygning.

Fødselsdagsfesten består af musik leveret af Citygo Jazz Group med Anne Farup i spidsen, der er lagkage på cafékortet og desuden er husorkestret klar til at levere musikalske indslag.

Arrangementet begynder klokken 14, og undervejs bliver der også en checkoverrækkelse til foreningen. Hvem der leverer den, og hvor meget den lyder på, det afsløres på dagen, og alle er velkomne til at komme forbi for at lytte eller selv synge og spille med.