Fødselsdag og middag med vinsmagning

Gårdbutikken Dyrenes Verden på Svanningehuse kan 7. september fejre seks-års fødselsdag - og et år for den store udvidelse. Fredag 4. oktober er der premiere på ny aktivitet: Tre retters middag med vinsmagning i Diernæs Forsamlingshus.

Svanningehuse: 7. september er det seks år siden, Anette Nielsen åbnede en lillebitte gårdbutik i en skurvogn.

Siden har det godt nok grebet om sig, og 7. september er det samtidig et år siden, hun indviede den nye store udvidelse af butikken.

Begge dele skal naturligvis fejres, og det bliver det på dagen, lørdag 7. september, hvor Anette Nielsen serverer grillpølser, øl, vand, vin og smagsprøver på butikkens nye rom.

Samtidig er butikken fuld af fødselsdagstilbud. For eksempel 20 procent rabat på alt Deer Hunter jagt- og fritidstøj og 25 procent på alt Arion dyrefoder.

Fødselsdagsfesten foregår i tidsrummet klokken 10-16.

I dag rummer gårdbutikken stort set alt inden for dyrefoder, jagt-, fritids- og rideudstyr, ting til haven, træpiller, delikatesser, vin, gaveartikler og meget mere.

Men det stopper naturligvis ikke her, for Anette Nielsen finder konstant på nye tiltag, som hun har gjort lige siden starten for seks år siden.

Næste nye aktivitet er en treretters middag med vinsmagning og kaffe med sødt i Diernæs Forsamlingshus fredag 4. oktober.

Her kommer Aksel Jørgensen fra vinfirmaet Vinum i Assens og præsenterer forskellige vine, som passer til menuen.

Det koster 499 kroner inklusive mad og vin, men man skal nok snart tænke på at melde sig til, for der er allerede booket godt op. Der er plads til 50 gæster den aften, og man skal købe billetter senest 25. september hos Anette Nielsen i gårdbutikken på Svanningehuse 31.