Fødevarekontrollanter i vidneskranken: Bageriet var beskidt

- Det er snavs, der har ligget noget tid, og det skal skrabes af. Det er ikke lige kommet henover natten. Der er risiko for forurening af fødevarer, når der ikke er rent. Er der spindelvæv, så er der også edderkopper, bemærkede fødevarekontrollanten, der afviste, at fundene skyldtes, at man faktisk var i gang med dagens produktion, da kontrollanterne kom forbi.

På det første retsmøde forklarede indehaveren, at han, foruden den daglige rengøring, gjorde hovedrent om søndagen med højtryksrenser, og det fik anklager Klaus Holten Kristensen til at påpege, at den forklaring og kontrollanternes fund i bageriet ikke passede helt sammen.

Sådan lød det blandt fra en af Fødevarestyrelsens kontrollanter, da hun mandag eftermiddag sad i vidneskranken i retssal 4 ved Retten i Svendborg. Her fortsatte retssagen mod indehaveren af Sdr. Nærå Bageri, som er politianmeldt for utilstrækkelig rengøring af bageriet.

Sdr. Nærå: - Billederne taler for sig selv. Der er ikke rent. Kan det komme til at se sådan ud på en uge, så skal man sætte rengøringsfrekvensen op.

- Indgår det i dine betragtninger, at der er en produktion i gang? For så kan der ikke være pinlig rent?, ville anklageren vide.

I 2017 var Fødevarestyrelsen også forbi et par gange, men her var der intet at komme efter. Det har der faktisk ikke været i en lang årrække.

Bagermesteren er tiltalt for i tre tilfælde ikke at have haft tilstrækkelig rent i bageriet, da Fødevarestyrelsen kom forbi på uanmeldt besøg. Det var i 2016 og to gange i 2018.

Stor uenighed

Netop det forhold, at der var ved at blive bagt brød og lavet kager, mens kontrollerne fandt sted, pegede andre vidner på som en åbenlys årsag til, at der ikke kunne være pinlig rent i bageriet. Det var under det første retsmøde, hvor indehaveren forklarede, at han følte sig forfulgt af myndighederne, som han siden 2012 har haft et "skarpt" forhold til.

Han har flere gange påpeget, at der er tale om et gammelt og slidt bageri, som han i øvrigt er ved at renovere for mange penge.

Retssagen kommer til at strække sig over tre dage. Endnu mangler et vidne - og vedkommende skal som flere af de andre også gennem en større mængde billeder taget i forbindelse med kontrollerne i bageriet.

Det tredje og sidste retsmøde skal efter planen finde sted 1. april.