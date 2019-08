Fødder i dej og fart på polkaen: Avernax er meget mere end musikken

Den tredje udgave af ø-festivalen Avernax er i fuld gang på Munke Strand. Som noget nyt i år er der masser af tilbud til gæsterne udenom musikken.

Avernakø: - Hvordan er konsistensen nu? Vi skal lige have mærket på dejen, råber kok Jonn Vinther i retning af tre festivalgæster med umiskendelige ansigtsudtryk, som har smidt skoene og tramper rundt i en brunlig masse i en klar plastickasse. Massen skal på et tidspunkt ende som brød, men dejen er stadig lidt for våd. Jonn er i gang med fredagens bageworkshop, hvor festivalgæsterne kan få tips og tricks til det gode bagværk og også selv få fingrene - eller fødderne - i dejen. - For det første er det nemt, når vi bruger fødderne, men vi har også en masse gode bakterier, som vi gerne vil have ned i vores dej, forklarer han deltagerne. Der er stadig timer til, at de første kunstnere går på scenen, men alligevel har der længe været liv på festivalpladsen ved Munke Strand. Blandt andet på grund af Jonn Vinthers bageworkshop. - Vi hængte nogle sedler op i går, hvor man kunne skrive sig på til workshoppen, og det varede ikke længe, inden de var fyldt ud, forklarer Laura Kjeldbjerg, kommunikationsvarlig og medarrangør af festivalen, mens hun viser rundt på pladsen. Rundt omkring slænger festivalgæsterne sig i solen. Nogle er i gang med at indtage morgenmaden, andre klarer opvasken. Og en hel del har smidt tøjet og er hoppet i vandet her på festivalens første hele dag.

Avernax 2019 Da 600 voksenbilletter og 40 frivillig-billetter til Avernax 2019 blev sat til salg i november, blev der udsolgt på bare ét minut.



Avernax er kendt for sit all inclusive-koncept, som betyder, at når man har købt sin billet, får man oveni musikken også tre gratis måltider om dagen samt alt den øl og sodavand, man kan drikke.



Alle festivalgæster får udleveret en "Avernax"-kop, som man skal bruge til drikkevarerne under festivalen.



Koppen skifter farve hvert år.

Det lykkedes at samle en pæn mængde festivalgæster, der havde lyst til at kaste sig ud i de traditionelle Avernakø-danse. Foto: Maria Retoft Pedersen

Dynamisk festival - De sidste år har vi haft Radiobiografen, som er blevet fast inventar. Men i år har vi haft lidt mere fokus på at skabe nogle ting, der foregår ind imellem musikken. Egentlig ikke fordi, vi synes, det har manglet, men fordi der er kommet så mange folk med alle mulige forskellige kompetencer, som gerne vil byde ind med noget, fortæller Laura Kjeldberg. - Grundsubstansen på festivalen er den samme, men på den måde her er Avernax jo en festival, man i høj grad kan være med til at præge, siger hun. På årets festival kan gæsterne blandt andet komme med ud i Avernakøs natur og sanke krydderurter, de kan komme til foredrag, bidrage til et stort fælles kunstprojekt, knytte stropper til den ikoniske Avernax-kop, bage deres egen byg-selv-pizza, og så er der eventyrfortælling for børnene. - Det med aktiviteterne er noget, vi prøver af og skal evaluere efterfølgende, for det skal helst ikke være sådan, at der sker så meget, at nogen føler, de går glip af noget. Men for os som arrangører er det jo helt vildt fedt, at der er så mange, der gerne vil arbejde sammen med os, siger Laura Kjeldbjerg.

Da billetterne til årets festival blev sat til salgt i november, blev de udsolgt på under ét minut. Og det var endda inden musikprogrammet blev offentliggjort. Foto: Maria Retoft Pedersen

Folkedans og fællesskab - Så er det tid til folkedans, råber Thorkild Fonnesbech fra orkestret Harmonivognen. Med violinen på skulderen og med følgeskab af sine medmusikanter vandrer han pladsen rundt og får skabt en menneskelig slange af danseglade festivalgæster. Følget standser op midt på festivalpladsen, og inden længe er der gang i de traditionelle folkedanse fra Avernakø fra 1800-tallet. Det er Øhavsmuseet, der står bag det programpunkt. Museet er taget på Avernax for første gang sammen med et par frivillige fra Valdemarslauget. - Som museum vil vi også rigtig gerne være stede på øerne, og vi vil gerne bakke op om det her initiativ. Jeg var herovre for at sondere terrænet sidste år og tænkte over, hvad vi kunne byde ind med. Og så fandt vi på det her, fortæller museumsinspektør Mette Broch Jacobsen. - Folkedans handler på mange måder rigtig meget om fællesskaber, og det gør Avernax også. Så på den måde er det et rigtig godt match, siger hun. Avernax begyndte torsdag aften og slutter efter morgenmaden søndag. Årets musikprogram byder på Alberte, Folkeklubben, Lydmor, Palace Winter og mange flere.

Avernax finder sted frem til på søndag. Foto: Maria Retoft Pedersen

Mette Broch Jacobsen, museumsinspektør på Øhavsmuseet, bød sammen med Harmonivognen festivalgæsterne op til dans. Og ikke en hvilken som helst dans, men traditionelle Avernakø-danse fra 1800-tallet. Foto: Maria Retoft Pedersen

Frivillige fra Øhavsmuseets Valdemarlaug hjalp festivalgæsterne med at flette en snor til deres Avernaxkop. Foto: Maria Retoft Pedersen

I januar var Munke Strand oversvømmet, og det efterlod en masse skrald fra havet på plænen. Det er nu blevet til et kunstværk, som gæsterne kan være med til at udbygge i løbet af festivalen. - Vi har nogle værdier, og vi vil gerne ud med nogle budskaber, som rækker ud over festivalen her. Og det her er også en måde at sætte fokus på affald i havene. Vi håber, kunstværket kan få en plads i kommunen her eller måske på Avernakø efterfølgende, siger formand for Avernax, Jesper Kirkbak. Foto: Maria Retoft Pedersen

Masser af grin og glade ansigter under folkedansen. Foto: Maria Retoft Pedersen