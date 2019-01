Fodplejer drømmer om et sundhedshus i Korinth

Korinth: Anette Terp Thode satte sit hus på Kaj Lykkes Vej 5 i Korinth til salg for over et halvt år siden, men indtil videre har der ikke været én eneste mulig køber at kigge på det. Anette Terp Thode har boet i Korinth i 20 år, men i juni 2018 flyttede hun til Barløse sammen med sin kæreste, hvor der var plads til parrets to heste.

Men der er jo ingen grund til, at huset bare står tomt, og derfor har Anette Terp Thode valgt at indrette sin gamle stue som fodplejeklinik. Anette Terp Thode driver i forvejen egen klinik fra hjemmet i Barløse.

- Jeg pendler jo så frem og tilbage. Min plan er, at jeg vil have åbent her en gang om ugen afhængigt af bestillingerne, siger hun.

Hun håber, at hun på sigt kan trække andre behandlere til, så det kan ende med at blive et helt sundhedshus.

- Men først skal jeg lige falde til her, og så skal vi se, hvad interessen kan bære, forklarer hun og tilføjer, at korintherne har taget godt imod hendes klinik.

- Jeg har fået mange positive tilkendegivelser og også de første bookinger, siger hun.