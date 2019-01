For 12 år i træk er holdet bag Foderstofrevyen i fuld gang med at skrive årets revy, der kommer til at gå i "krittehvidt", oplyser arrangørerne bag.

Ryslinge: Så er billetsalget startet til årets udgave af Foderstofrevyen, og ifølge instruktøren Hans Bruun, såhar hele skriverholdet været voldsomt imponeret over, hvor meget inspiration de har kunnet hente fra det politiske og finansielle system gennem hele efteråret.

- Foderstofrevyen er jo en landsrevy, og derfor vil vi komme vidt omkring i hele det danske land, og nok også lidt ud i den store verden, siger Hans Bruun i en pressemeddelelse, om de tekster, der ligger på bordet lige nu, og mon ikke der også kommer et par dugfriske numre med, når Foderstofrevyen går i gang i slutningen af marts.

Uden at løfte sløret alt for meget for handlingen i årets revy, står der i pressemeddelelsen, at Foderstofrevyen komemr til at gå i "krittehvidt".

Holdet på scenen i år består af Anne Abildgaard, Anette Birkenfeldt, Merete Bang, Kim Rødsgaard og Henning Nør Hansen, og der bliver måske også en lille rolle til instruktøren, står der i pressemeddelelsen. Charlotte Baadsgaard Frank, der har været med i Foderstofrevyen fra starten i 2007, har valgt at tage orlov i denne sæson.

På musiksiden er det også gamle kendinge, idet Nicolai Skøtt, Carsten Pedersen og Erik Bekker udgør det solide revyorkester. Og i år er det med en ny pianist Lars Kristian Hansen, da Lisbeth Sylvest holder pause.