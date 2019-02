Foderstoffen kan præsenterer Rugsted & Kreutzfeldts jubilæumsshow

Rudme: Fredag den 15. marts kan man på kulturhuset Foderstoffen i Rudme hører - og se - Rugsted & Kreutzfeld, der kommer med deres 40 års jubilæumsshow. Der er nemlig - tro det eller lad være - i år 40 år siden at duoen udgav deres første album "Rugsted & Kreutzfeldt". Duoen fortæller, at de i 2018 er taget på turné efter en mindre pause og at de åbner 2019 med en eksklusiv bandtur i foråret og i efteråret, til en række udvalgte, favorit koncertsteder.

I pressemeddelelsen hedder det: "Det er et trofast publikum, der står bag Rugsted & Kreutzfeldt - deres gensynsglæde er stor ved hver koncert, når den veloplagte duo bakket op af et fantastisk og velspillende orkester til alles begejstring leverer et miks af gamle kendinge og nye numre - alle med den velkendte Rugsted Kreutzfeldt -sound. Det musikalske makkerpar har siden gendannelsen i 2006 spillet alt fra mindre akustiske koncerter til store festivaler. Overalt er duoen blevet mødt med glade koncertgængere, fællessang og stor gensynsglæde".