Foderstoffen er på udkik efter frivillige PR-folk

Rudme: Har man lyst til at slå på tromme for de musikoplevelser, som Musik- og Kulturforeningen Foderstoffen i Rudme byder på - så er der mulighed for at prøve sin evner for PR af.

Foderstoffen er på udkig efter en-to frivillige, der kunne tænke sig at være med til at styrke PR-indsatsen for foreningen. Foderstoffen arrangerer koncerter, teater, stand-up, foredrag og underholdning, og målet er at skabe et aktivt og varieret musik- og kulturtilbud i landsbyerne samt at sikre et koncertsted på Midtfyn.

I øjeblikket benytter Foderstoffen sig af platforme, der rækker fra hjemmeside og Facebook til nyhedsmails, pressemeddelelser og annoncer. Hvis man er interesseret i opgaven - og eventuelt også i at udvikle nye ideer - kan man kontakte formand Thyge Andersen på telefon 2179 7478.