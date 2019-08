Fodboldtræner Jane Bøg vandt årets RIF-pris

Rolfsted: Rolfsted IF (RIF) holdt 15. - 17. august den årlige sommerfest.

Der var mange aktiviteter på programmet for alle aldre, og lørdag aften var mange lokale samlet til mad, hygge, samvær og musik. Traditionen tro blev aftenen også brugt til at kåre årets vinder af RIF-prisen.

Traditionen begyndte tilbage i 1984. Prisen går til en person, som er eller har været en del af RIF. Det kan være en træner, en udøver, en frivillig eller noget helt fjerde.

Der er i hvert ikke tvivl om, at tidligere vindere har betydet meget for arbejdet i RIF.

I år var der kommet ni indstillinger på personer, som alle er aktive i RIF på den ene eller den anden måde, og årets vinder blev udpeget af en jury bestående af de seneste tre års vindere.

Jane Bøg vandt RIF-prisen 2019, fordi hun er en dygtig og engageret træner, der har stærke relationer til hele holdet.

Hun yder et stort stykke arbejde, og børnene lærer ikke alene om fodbold. De lærer også at udvise respekt og omsorg for holdkammerater og modstandere.

Jane investerer meget af sin frihed sammen med holdet - ikke kun til træning, men også på aktivitetsture, shelterture, og lignende, hvor samarbejde og teamspirit er i fokus.