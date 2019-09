Flygtningekvinder får et nyt frirum i Faaborg

En ny gruppe for flygtningekvinder åbner i Huset på Færgevej. De skal mødes 10 gange, hvor der både bliver fysiske aktiviteter og oplæg om forskellige emner. Plus hygge og snak.

Faaborg: I efteråret starter en ny gruppe for kvinder med anden etnisk baggrund, der gerne vil mødes for at snakke dansk, hygge, lære om danske emner og få nye venskaber. Gruppen får base i Huset på Færgevej og skal mødes en aften om ugen i 10 uger med start i september.

Hver gang består aftenen af to dele: Dels en fysisk aktivitet og et oplæg om et emne, som er relevant for deltagerne.

Den fysiske aktivitet kan for eksempel være yoga eller cykeltræning.

Oplæggene fra eksterne foredragsholdere kan for eksempel handle om børn og kvinders sundhed, skole/hjem, det danske sundhedsvæsen eller andre emner, som interesserer kvinderne.

Kvinderne i gruppen er selv med til at bestemme, hvem der skal komme og fortælle, og derfor er indholdet af alle møderne ikke planlagt på forhånd.

- Gruppen er åben for kvindelige deltagere og kvindelige frivillige. De frivillige er med til at sætte rammerne for hvert møde og sørger for, at alle føler sig hørt og set. Da vi kun snakker dansk, er det en fordel, at man har kendskab til det danske sprog, forklarer tovholder for gruppen Vivi Birk Nielsen.

Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, eller du gerne vil være frivillig, så kontakt tovholder Vivi Nielsen på mail vivibirknielsen@gmail.com eller telefon 23 44 86 18. Tilmelding er nødvendig.

Gruppen er en del af Tværkulturel Studiekreds for kvinder, et toårigt projekt finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Projektet er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe Midtfyn, Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn og Huset på Færgevej.