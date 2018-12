Flygtningeboliger i Kværndrup lukker - nu er kulturhusplaner på bordet igen

Kværndrup: Antallet af flygtninge, som kommer til Faaborg-Midtfyn, falder drastisk. Derfor lukkes flygtningeboligerne i Kværndrups tidligere bibliotek ned til januar.

- Ligesom mange andre af landets kommuner har vi i Faaborg-Midtfyn oplevet, at mængden af flygtninge fortsat er dalende. Så ud fra en vurdering af antal beboere og hvordan vi kunne sikre den mest hensigtsmæssige drift, besluttede vi, at Kværndrup-afdelingen kan undværes, fortæller Inger Thorø Pedersen fra afdelingen Job og Udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Inger Thorø Pedersen understreger samtidig, at hun har været godt tilfreds med det gamle bibliotek som flygtningeboliger, for de fleste af beboerne er kommet i job og uddannelse. De sidste flygtninge i boligerne i Kværndrup flyttes til flygtningeboligerne på Præstekærgård i Horne og Fabers Fabrikker i Ryslinge.

Med den forestående lukning af biblioteket melder spørgsmålet sig, hvad fremtiden skal bringe for den gamle biblioteksbygning. En af dem, som stillet det spørgsmål, er Birthe Find, der har været tilknyttet flygtningeboligerne som frivillig. Hun undrer sig over, at byens borgere endnu intet har hørt om bygningens fremtid.

- Det lyder ikke som om, at der er lagt nogle planer for biblioteket, når de midlertidige boliger lukkes. Jeg så jo gerne, at man enten lavede dem om til faste lejligheder for flygtninge eller gjorde det til et vandrerhjem, for vi får jo rigtig mange turister til byen i forbindelse med Egeskov. Jeg kan kun se potentiale i bygningen, siger Birthe Find.

Før det gamle biblioteket blev indrettet som til flygtninge, var Birthe Find med i en bevægelsen på 170 borgere i forsøget på at få etableret et medborgerhus i biblioteket. Den plan blev dog afvist af kommunen, og officielt er der ikke lagt planer for bygningen på Kværndrups hovedgade. Fra rådhuset lyder det, at bygningens fremtid kommer på bordet hos politikerne i kommunens Økonomiudvalg i det nye år.

En af kommunens fremtrædende socialdemokrater, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Jos Bisschop, melder sig dog klar til at kæmpe for, at planen om et kultur- eller medborgerhus bliver taget op igen - og ført ud i livet.

- Derfor har jeg kontaktet lokalrådet, som jeg håber, sætter noget i gang, fortæller Jos Bisschop.

Socialdemokraten forklarer, at der i nabobyen Gislev er lavet en lignende aftale med lokalrådet om en gammel børnehave.

- Hvis vi fra kommunen stiller bygningen til rådighed, og lokalrådet eller andre vil stå for drift og vedligeholdelse, så er det en god ordning, siger Jos Bisschop.

En anden mulighed for den gamle biblioteksbygning er at sælge den til en investor, som vil ombygge den til lejligheder eller udleje de mindre boliger, som allerede er indrettet.

Den mulighed er Jos Bisschop dog ikke meget for. Han er bekymret for at de små lejligheder så bliver udlejet til kontanthjælpsmodtagere eller andre resursesvage borgere.

- Så vil vi hellere have et kulturhus, fastslår socialdemokraten.