Flygtninge-børn i Faaborg må blive i Faaborg

Faaborg-Midtfyn: Der kommer færre flygtninge til kommunen, og det betyder også, at der ikke er behov for samme antal modtageklasser til flersprogede børn.

Derfor skal antallet af modtageklasser nu reduceres. I dag er der syv klasser - to på Horne Skole, to på Øhavsskolen og tre på Nordagerskolen.

Fra august 2019 skal der imidlertid kun være tre klasser til cirka 30 børn - to klasser i indskolingen og en klasse på mellemtrinet. I kommunens oprindelige spareforslag lød det, at alle tre klasser skulle være på Nordagerskolen i Ringe, hvilket betød lang transporttid for de børn, som er bosat i den sydlige del af kommunen.

Men nu ser det ud til, at Faaborg-børnene fortsat kan gå i skole i Horne ved Faaborg. Politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget har netop meldt ud, at der stadig skal være en indskolingsklasse på Horne Skole, mens Nordagerskolen også skal have en indskolingsklasse og derudover et mellemtrinshold.

- Jeg synes, det giver god mening at have en klasse i både nord og syd. Vi har en væsentlig gruppe i Faaborg, og samtidig har Horne (Skole, red.) gjort det rigtig godt, siger formanden for udvalget Kim Aas Christensen (S).

- I Horne er der ikke længere en mellemtrinsklasse. Skal børnene til Nordagerskolen i Ringe, når de er færdige med indskolingen?

- Ja, sådan som det ser ud nu. Men tanken med modtageklasser er jo, at de på sigt skal integreres i de almindelige klasser eventuelt med noget støtte, siger Kim Aas Christensen.

De cirka 13 flersprogede elever i udskolingen skal fortsat være i ungdomsskoleregi som i dag - dog i én klasse fremfor to.

Kommunalbestyrelsen ventes at vedtage den nye struktur endeligt i januar.