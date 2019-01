Flygtning klar til folketingsvalg

Ryslinge: Etnisk konsulent Roya Moore er årets første gæst i Ældrehøjskolen i Ryslinge. Årets første møde er 25. januar kl. 14 i Valgmenighedens mødesal.

Dansk-iranske Roya Moore vil fortælle om flugt, integration og social kontrol, om at være andenrangsborger, blot fordi man er kvinde.

Hun er født i Iran, og som teenager flygtede hun til Danmark sammen med sin familie. Her har hun uddannet sig til sygeplejerske, og derudover har hun også en Master i Globalisering og Integration fra Center for Mellemøststudier på SDU. Senest er hun i gang med at færdiggøre sit kriminologistudie på Aarhus Universitet.

Til daglig arbejder Roya Moore i en bandeenhed i Vollsmose, ligesom hun er formand for en frivillig kvindeforening i Odense.

Roya Moore er en aktiv stemme i den offentlige debat, og hun er kendt for at bidrage med tankevækkende holdninger og egne erfaringer på flygtning, integrations- og ligestillingsområdet.

Hun stiller også op til Folketinget til det kommende valg.