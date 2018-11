Faaborg: Hvert år udpeger bestyrelsen i foreningen By og Land Faaborg og Omegn en bygning, der får tildelt hæderen "årets hus". I år er valget faldt på beboelsesejendommen Torvegade 25, der tæller forhus og historiske baghuse.

Hæderen tildeles på baggrund af en nyligt gennemførte, gennemgribende renovering af den markante ejendom.

"Taget er blevet fornyet med røde vingetegl, og facaderne er restaureret. Nogle skæmmende kviste er blevet tilbageført til den oprindelige stil. De karakterfulde sprossevinduer er blevet udskiftet med tilsvarende vinduer med koblede rammer. Forretningsfacaderne er blevet forskønnet. De bagved liggende bygninger i bindingsværk er ligeledes blevet fint renoveret, hvilket ses tydeligt i kigget fra havnen til det toetages baghus ved siden af "Den gamle Gaard"", lyder det fra foreningen i en pressemeddelelse.

Husets ejere, Sanne Abelstedt og Balder Beck, har gennemført og bekostet det store projekt med støtte fra kommunens pulje til bygningsforbedring.

"Endnu et eksempel på, at denne pulje har været med til at igangsætte store, bekostelige renoveringsprojekter, der har givet byen et markant løft", lyder det fra foreningen.

Husets ejere har fået overrakt en messingplakette med inskription til opsætning på ejendommen. Det skete ved foreningens generalforsamling, onsdag d. 28. november.