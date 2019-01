Flot regnskab: Midtfynske møbler går som varmt brød

Virksomheden One Wood Furniture har godt fat i markedet for møbler til institutioner og skoler.

Kværndrup: Det går godt for møbelfabrikanten One Wood Furniture A/S med adresse i Kværndrup. Virksomheden producerer blandt andet reoler, skabe, borde og stole til institutioner og skoler, og møblerne er der stor efterspørgsel efter.

I det nyligt offentliggjorte regnskab for 2017/2018 fastholder virksomheden den store fremgang fra året før, som var noget nær det bedste regnskab i virksomhedens historie. Her blev resultatet før skat forøget med to millioner kroner.

I det seneste regnskabsår er bruttofortjenesten øget med 400.000 kroner, så den nu runder 10 millioner kroner. Den øgede bruttofortjeneste bliver dog spist op af øgede personaleomkostninger, så der på bundlinjen står lidt færre kroner end året før - helt præcist 2,4 millioner før skat, hvor det året før var 2,6 millioner kroner.