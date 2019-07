Flot finale på Fyn Rundt: Faaborg satte alle sejl til for træskibene

Ros fra stævneledelsen, efter Faaborg første gang var finaleby for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe. Det er ikke nødvendigvis sidste gang, sejlsportsbyen har haft den ære.

Faaborg: Sejlsportsbyen Faaborg satte alle sejl til, da Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe for første gang brugte den gamle købstad som finaleby, det endda med rekorddeltagelse så næsten 50 smukke fartøjer kom i havn.

Og Faaborg fandt nåde for stævneledelsen kritiske blik:

- Det er gået fint, i hvert fald ind til nu. Vi skal jo lige have finalefesten med, grinede stævneleder Jay Brun Jensen halvsvedent i eftermiddagsheden fredag.

Han har tidligere været ude med en opsang til værterne. For et par år siden blev Faaborg helt droppet, fordi der simpelthen skete for lidt. I år har den tort ramt Svendborg, der ellers har været mere eller mindre selvskreven som finaleby. Det flotte skue sejlede helt udenom den sydfynske hovedstad i år.

Og Faaborg har da også strammet gevaldigt op. Finaledagen fik enorm opbakning: Byens restauranter stod for steetfood på kajkanten, der var kræmmerboder, gøgl og musik og tusindvis af gæster søgte benovede mod de smukt restaurerede klenodier og fik vel egentlig en ide om, hvordan fordums Faaborg tog sig ud, da byen var en af rigets førende inden for søfart. Flere af skibene er faktisk bygget i Faaborg.

- Det er helt tydeligt, at Faaborg har gjort noget ud af Fyn Rundt i år. Det kan sejlerne også mærke. Dem jeg har talt med er meget tilfredse. Havnefoged Lasse Olsen har gjort meget ud af, at gøre tingene klar. Der mangler ikke noget, lød det anerkendende fra Jay Brun Jensen.

Havnemester Olsen havde da også en smule sved på panden, mens han gik rundt og førte opsyn:

- Jo, selvfølgelig giver det lidt ekstra arbejde, men det er vi gearet til, og det er faktisk gået ret gnidningsfrit med at skabe plads i den gamle havn ved at sende nogle både ud på den nye marina. Det er en fornøjelse at opleve, så godt byen bakker op om finalen i år. Det kan vi allesammen være tilfredse med, sagde han.

Faaborg byder sig hellere end gerne til som afslutningsby for kommende Fyn Rundt, men Svendborg vil også gerne på banen igen, så om det sker næste år, vil Jay Brun Jensen ikke ud med:

- Det er et kontroversielt spørgsmål, du stiller der, og det er ikke noget, jeg er ene om at beslutte. Det skal bestyrelsen have en grundig snak om, men jeg tror ikke, det bliver sidste gang, at Faaborg bliver finaleby, siger stævnelederen.

Lørdag vil man fortsat kunne se mange af skibene i Faaborg, hvor det vil være masser af aktiviteter på havnen.