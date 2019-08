Floorball i Gislev: Motion og sjov for unge spillere

Det startede med, at Bonnie Maymann-Kruses søn Gustav egentlig havde opgivet at spille Floorball, efter at familien i maj 2018 flyttede til Gislev. Med en fortid som træner valgte Bonnie Maymann-Kruse derfor at starte et nyt hold op i Gislev for drenge og piger i alderen 10 til 14 år.

Gislev: Der kommer til at være sjov, hygge og masser af motion i Gislev Hallen fra den kommende sæson i Gislev Idrætsforening. Et af de nye hold er Floorball, som Bonnie Maymann-Kruse er med til at starte op.

- Holdet er for motionen og for at have det sjovt. Det er for at få børnene i gang. De skal grine og hygge sig, derfor kan alle være med uanset niveau, fortæller Bonnie Maymann-Kruse.

- Mange børn er måske ikke til håndbold eller fodbold, så er det her et alternativ til det. Om man er god eller dårlig er lige meget. Man skal bare have indendørssko og træningstøj, så er man klar, uddyber hun.

Floorball minder meget om hockey, men forskellen ligger blandt andet i, at der bruges en anden stav i floorball. I hockey bruger man også en flad puck, mens det i floorball er en rund bold. Der bliver ikke satset på turneringer, og børnene kommer heller ikke til at spille kampe mod andre. I stedet bliver de delt ind i hold til hver træning og spiller mod hinanden.

- Det er ikke for dem, der forventer, at de skal have en karriere i det. Vi starter op i det små, forklarer Bonnie Maymann-Kruse.