Flere navne på plakaten: Powerkvinder til Midtfyn Festival

Ringe: Der er under en uge til juleaften og alle begynder efterhånden at indstille sig på at geare ned til helligdagene. Det samme gør sig gældende for arrangørerne af Midtfyns Festival, men dog ikke uden en juleoverraskelse eller to.

Tirsdag formiddag blev det nævnt, at to nye navne ville havne på plakaten inden ugen var omme. Sløret er dog løftet for det første navn. Det drejer sig om de folkekære Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen kendt fra gruppen Tøsedrengene og senere fra gruppen Ray-Dee-Ohh.

Spørger man festivaldirektøren, Sune Vesterlund, er de to stærke, musikalske kvinder som skræddersyet til den nye Midtfyns Festival.

- Jeg synes, de kan noget i forhold til folkelighed og mangfoldighed. De favner bredt og trækker både til et ældre og yngre publikum. Vi lovede jo vores gæster noget musik, der kaldte på fællessang, og det tror jeg bestemt, vi har fundet her, fortæller han.

Ifølge Sune Vesterlund er det næste navn, der afsløres i løbet af ugen, en dansk kvindegruppe, der også indbyder til fællessang.

I anledningen af at programmet for de enkelte dage nu er ved at tage form, har festivalen nu sat de første dagsbilletter til salg.

Disse "julebilletter" kan købes til 345 kroner for fredagsbillet og 445 kroner for en billet til lørdagen. Efter nytår stiger priserne på partoutbilletter.