Flere måneders forsinkelse: Men nu er Faaborgs nye busholdeplads snart klar

- Vi vil gerne have alle faciliteterne klar, inden vi tager anlægget i brug, og det har vi til april, forudsat at vi ikke pludselig får snestorme og hård frost, siger han.

Faaborg: Gennem de seneste måneder har der været arbejdet på at anlægge Faaborgs nye busholdeplads foran Lidl, men faaborgenserne må vente endnu et par måneder, før det nye anlæg kan tages i brug. Busholdepladsen forventes at blive færdig til april, oplyser teamleder fra Vej & Trafik ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Omer Kaseem Salahadeen.

Budgettet overskrides

Pt. er etableringen af læskure med overdækning i gang.

- Det er primært det, der mangler. Og så noget "finish". Der er også noget beplantning, noget brolægningsarbejde på arealet ud mod Sundrenden og opsætning af lysmaster, der mangler endnu. Men noget af beplantningen, som fx græssåning, bliver vi nødt til at vente med til senere, oplyser Omer Kaseem Salahadeen.

- Inden for en måned tager vi lyssignalet i brug, og så skal der laves noget afmærkning på kørebanen, men derefter vil der ikke være meget mere, der generer bilisterne. Der kommer til at være noget arbejde på fortov og cykelsti, men vi forsøger selvfølgelig at minimere, hvor meget det fylder, tilføjer han.

Anlægget af den nye busholdeplads har et budget på omkring 10. mio. kroner, men uforudsete udgifter gør, at det her og nu er lidt usikkert om, budgettet holder.

- Der er tre ting, der har været afgørende for en eventuel overskridelse. Den ene er fundamentet, som vi har måttet lave om. Den anden er, at vandstanden i sundrenden har været høj i perioden, så det har kostet ekstra at få det udtømt, så vi kunne lave anlægsarbejdet. Og den tredje ting er, at vi er stødt på mange betonelementer i jorden, som vi har måttet grave op og køre væk. Jeg kan ikke sige noget om størrelsesorden pt, men i worst case kan der muligvis blev en lille overskridelse af budgettet, siger Omer Kaseem Salahadeen.