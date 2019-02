Flere indbrud: Tyve forsvandt med op mod 100 flasker spiritus

Med sig fik gerningsmændende nemlig en samling af rom samt andet spiritus - samlet op mod 100 flasker spiritus fra et udhus, oplyser Fyns Politi.

Allested-Vejle: I løbet af natten mellem søndag og mandag var tyve på spil på Vejlegårdsvej i Allested-Vejle. Og de har efter al sandsynlighed haft en bil eller et andet transportmiddel.

To indbrud i Faaborg

Også i Faaborg har tyve været på spil i de seneste dage. På Søtoften er en dør brudt op, og efterfølgende har man været rundt i huset. Her blev der stjålet smykker.

Det er sket fra den 14. februar og til den 18. februar, og også på Svendborgvej har der været indbrud i en privat bolig, der for tiden er under renovering.

Det er sket henover weekenden, hvor en dør er brudt op, og med sig fik tyven(e) en Dewalt afkortersav, Dewalt radio, tre batterier til radio samt en oplader.

Fra en bolig på Møllevej i Årslev-Sdr. Nærå blev der stjålet en vielsesring samt et par Nike-sko, da en eller flere brød ind i perioden fra 13. februar til 18. februar.

Til gengæld lykkedes det ikke for indbrudstyven(e) at komme ind i en bolig i Bøgeparken i løbet af mandagen. Her er hoveddøren forsøgt brudt op i tidsrummet fra klokken 8.40 og til 14.10, oplyser Fyns Politi.