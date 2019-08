Flere end 10.000 gæster: Brahetrolleborg beviser formatet til kæmpeevent

Mere end 10.000 (det eksakte tal er ikke gjort op) mennesker har i løbet af fredag og lørdag besøgt den store festival for jagt, sportsfiskeri og friluftsliv, og det må være få af dem, der ikke er imponeret over, hvor storslået en begivenhed, der er tale om.

- Brahetrolleborg Game Fair har fået det format, jeg gerne ville have. Det er virkelig en fornøjelse at se så mange glade mennesker og få så megen positiv respons, erklærer hun.

Godsejer Catharina Revenwlov-Mourier er glad for de mange gæster på godset. Her er hun i selskab med borgemster Hans Stavnsager (S). Foto: Nils Svalebøg

Overstiger vildeste forventninger

Presse- og designchef Jonas Nørregaard, der har været med fra de første løse ideer:

- Det er halvandet års nøje planlægning, der nu står sin prøve. Der er vildt meget, der skal tages højde for, og man ved ikke, om man husker det hele eller har helt styr på det, man har planlagt, men det er altså nogle små, tekniske ting, der driller os. Overordnet set overstiger afviklingen mine vildeste forventninger, og det er stort set lutter positive tilbagemeldinger, jeg hører fra udstillere og gæster, noterer han.

Gæsterne må tage til takke med knoldede stubmarker som parkeringsareal, men det er såmænd ikke værre en til de store markeder, og logistikken fungerer med masser af albuerum. Der er ikke megen ventetid ved indgangen, og der er gode oversigtforhold ved det forskellige shows og foredrag. Kun ved de mest eftertragtede af madboderne, bliver der køer, der nok kunne ønskes kortere.

Brahetrolleborg er netop valgt, fordi her er god plads, men også fordi det geografisk placerer sig midt i landet, og det er tilsyneladende lykkedes at få budskabet så bred ud, at det er gæster fra hele landet, inklusive Bornholm. Det er også lykkes at trække folk til fra både Sverige og Tyskland.