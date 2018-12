Flere arbejdspladser til Fyn: Ringe Fængsel udvider med 50 ekstra celler

Det vil give et endnu ukendt antal ekstra arbejdspladser til Midtfyn, når Ringe Fængsel skal huse flere kriminelle udlændige i 2021. Det er en konsekvens af nye, strammere regler på udlændinge-området.

- Der skal enten bygges om eller bygges til, for lige nu er vi fyldt helt op. Vi har 86 celler, og vi har 86 indsatte, siger enhedschef i fængslet, Gorm Andersen, som endnu ikke kender de konkrete planer.

Antallet af indsatte i Ringe Fængsel stiger med mere end 50 procent, når fængslet, der i dag huser 86 kriminelle udlændinge, skal have yderligere 50 beboere i 2021. Det er resultatet er den netop vedtagne finanslov for 2019. Det betyder, at fængslet skal udvide.

- Det er kun positivt. Stordrift gør det mere rentabelt, så det er jeg glad for, siger han.

At fængslet nu får endnu flere indsatte, mener enhedschef Gorm Andersen er en "spændende opgave".

Det har tidligere været på tale, om Ringe Fængsel skulle lukke, og da justitsminister Søren Pape var på besøg for godt en måned siden, kaldte han omdannelsen til udvisningsfængsel for "Ringe Fængsels redning."

Antallet er medarbejdere i fængslet er for nylig blevet næsten halveret til cirka 65, da fængslet blev omdannet til et udvisningsfængsel.

Straffen er mangedoblet

I finansloven er der sat 75 millioner kroner af til at etablere de ekstra fængselspladser i 2020, og fra 2021 vil Kriminalforsorgen have udgifter for 37 millioner kroner ekstra om året.

Behovet for de ekstra pladser kommer af, at regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven har strammet reglerne for udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle.

De skal ikke længere bo på udrejsecenteret Kærshovedgård ved Ikast, men på øen Lindholm ved Stege Bugt. Beboerne har meldepligt, så myndighederne ved, hvor de er, så de kan sendes ud af landet, så snart muligheden byder sig.

Det er straffen for at bryde meldepligten, som er blevet mangedoblet, og som resulterer i de ekstra fængselspladser i Ringe.

Hvis en kriminel udlænding ikke overholder meldepligten ti gange på en måned, vil det i 2021 blive straffet med 40 dages ubetinget fængsel. I dag ville straffen som udgangspunkt lyde på syv dages ubetinget fængsel.