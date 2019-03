Flere ældre skal være tilfredse med livet

Faaborg-Midtfyn: Kommunalbestyrelsen vedtog på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den såkaldte udviklingsstrategi. En strategi, som har to overordnede mål; nemlig at lokke 3000 nye borgere til kommunen, og at flere skal have det godt i kommunen.

Helt konkret er den sidstnævnte målsætning, at 80 procent af borgerne i kommunen inden 2030 skal kunne krydse af, at de er meget tilfredse med livet.

En undersøgelse fra efteråret viste, at 77 procent allerede nu sætter kryds i den boks. 20 procent svarede, at de er nogenlunde tilfredse med livet, mens tre procent ikke mener, de er tilfredse med livet.

Samme undersøgelse viste, at det særligt er ældre, som er udsatte. Ifølge rapporten føler knap hver tredje borger over 80 år sig nemlig ensom.

Politikere har tidligere understreget de frivilliges rolle for de ældres livsglæde. Senest har socialdemokrat og kommunalbestyrelsesmedlem Anstina Krogh i debatindlæg skrevet, at det gode ældreliv handler om mere end personlig pleje og praktisk hjælp, og at civilsamfundet skal engagere sig for at lykkes - om det så gælder en indkøbstur, et spil kort eller en cykeltur.