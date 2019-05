Flammer ud af vinduerne: Hus totalskadet i Aastrup

Aastrup: Flammerne stod ud af alle vinduer, da beredskabet søndag aften nåede frem til et hus på Svendborgvej i Aastrup. Det fortæller indsatsleder Jørgen Krog, der fik melding om branden klokken 18.50.

- Meldingen gik på bygningsbrand i et dødsbo. Da vi kommer frem fortæller politiet os, at huset faktisk lige er blevet solgt, og at der lige nu bor en lejer i huset. Men vedkommende var ikke hjemme, da branden brød ud, fortæller han.

Da beredskabet kommer frem er huset overtændt, men efter en halv times tid var branden så meget under kontrol, at brandfolkene kunne se, hvad de havde at gøre med.

- Vi har haft røgdykkere inde i huset, og det er totalt ødelagt. Det, der ikke er brændt ned, er røgskadet, siger indsatslederen.

Formodningen er, at branden er opstået omkring fyret.

Beredskabet stillede med seks mand fra stationen i Faaborg og to mand fra Svendborg med en tankvogn.

- Nu skal vi have efterslukket. Vi har et samarbejde med Beredskabsstyrelsen i Svendborg, som kommer med noget udstyr, så vi kan få løftet taget af. Der gemmer sig nogle lommer, som vi ikke kan komme til lige nu, hvor det ligger og ulmer. Klokken nærmer sig nok midnat, før vi bliver færdige med det, siger han.

Svendborgvej var spærret for trafik omkring branden ved Aastrup Kirke frem til klokken 20. Vejen er nu åben igen.