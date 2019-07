Firstmovers på Fyn: Grønne boliger i Årslev har fået guld-certificering

Boligafdelingen Lensmarken i Årslev er det første DGNB Guld-certificerede boligbyggeri på Fyn. - Vi vil gerne gøre en forskel, og bidrage til at gøre noget godt for klimaet og miljøet, siger Civicas bestyrelsesformand Flemming Jensen.

- Vi vil gerne gøre en forskel, og bidrage til at gøre noget godt for klimaet og miljøet. Indsatsen hænger naturligt sammen med vores fokus på FN's Verdensmål, hvor det 11. verdensmål handler om, at vi nu og i fremtiden er nødt til at bygge og indrette os bæredygtigt, siger Civicas bestyrelsesformand Flemming Jensen.

Civica fejrer i forbindelse med Lensmarkens 1-års jubilæum, at boligafdelingen har opnået DGNB Guld for byggeriet. Lensmarken er Fyns første DGNB-certificerede boligbyggeri. DGNB Guld betyder, at byggeriet har scoret godt på en række bæredygtighedsparametre.

Årslev: Den 1. juli 2019 var det et år siden, at de første nye beboere satte nøglen i døren og flyttede ind i Civicas boliger på Lensmarken i Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Green Building Council Denmark blev ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen.For at udvikle fælles fodslag i branchen om, hvad bæredygtighed er, og hvordan det kan gøres målbart, nedsatte man et konsortium af eksperter fra byggebranchen til at gennemføre en sammenligning af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder: BREEAM, LEED, HQE og DGNB. DGNB udmærkede sig ved dels at være innovationsfremmende og dels ved at være fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, udmærkede DGNB sig desuden ved, i højere grad end de andre certificeringsordninger, at være en bæredygtighedscertificering frem for en miljøcertificering. Således faldt valget på den tyske bæredygtighedscertificering DGNB, og i foråret 2012 blev den første danske version af DGNB-certificering lanceret. Kilde: DGNB.dk

Bæredygtigt på flere parameter

Boligerne i Lensmarken er bygget efter tre parameter, der har sikret DGNB Guld.

Det første parameter er "social bæredygtighed". Civica har bygget 40 gode, sunde og velbelyste boliger med et godt indeklima. Der er valgt byggematerialer, der ikke afdamper eller afgiver farlige stoffer. Et andet socialt aspekt er, at bebyggelsen er tænkt med et centralt fællesareal, hvor beboerne naturligt ledes hen for at møde hinanden. De arealer, hvor beboerne færdes, har flere funktioner og giver plads til både ophold og leg.

Det andet parameter er "miljømæssig bæredygtighed", hvor Civica har haft særlig fokus på at reducere byggeriets klima- og miljøpåvirkninger. Blandt andet har boligorganisationen valgt en såkaldt LAR-løsning, hvor regnvand afledes på grunden og ikke belaster det kommunale kloaksystem. LAR-løsningen giver samtidig et smukt naturmæssigt udtryk til afdelingen.

Det sidste parameter er "økonomisk bæredygtighed", hvor det handler om at bygge fremtidssikrede boliger i god kvalitet. Boligerne skulle være rentable at bo i samt servicere og vedligeholde. Et er de tiltag, som Civica har satset på er, at minimere elforbruget.

Civicas direktør, Jens Pilholm, er stolt over resultatet.

- Vi er stolte over, at det er lykkedes os at bygge en boligafdeling til DGNB Guld indenfor de økonomiske rammer. Boligerne blev ikke dyrere end andet alment byggeri. Omkostningerne til forbrug er til gengæld lavere. Eksempelvis forventer vi, at opvarmningen vil koste en tredjedel af, hvad en bolig opført i 1985 til sammenligning koster at opvarme. Vi har en boligløsning, som er god for både vores beboere og for miljøet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har været en aktiv medspiller i hele processen - lige fra første spadestik blev taget til byggeriet stod færdigt, oplyser Civica. I følge borgmester Hans Stavnsager, er det kun første skridt mod mere bæredygtigt byggeri i kommunen.

- Jeg er utrolig glad for, at Civica har opført et så lækkert og bæredygtigt byggeri i Årslev. Det er med til at øge byens attraktivitet og tiltrække nye borgere til området. Samtidig er byggeriet en forløber og et eksempel på det, vi gerne vil have mere af i Årslev. Vi er nemlig i disse år i gang med en større byudvikling, hvor naturen, bæredygtighed og fællesskab er helt centrale elementer. Det betyder også, at der om få år vil være endnu mere bæredygtigt byggeri i Årslev, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S), i pressemeddelelsen.

Civica fejrer Lensmarkens 1-års fødselsdag og DGNB-certificeringen den 27. juli klokken 16 på Lensmarken 2A i Årslev.