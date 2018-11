Firkantede øjne er positivt: 330 børn til digital legeworkshop i Midtfyns Fritidscenter

Ringe: Onsdag formiddag er det en betydelig yngre flok i Midtfyns Fritidcenters hal 2. I dag er 330 børnehavebørn fra hele kommunen samlet i en workshop i forbindelse med kommunens tre-årige digitaliseringsprojekt, "Digital Dagtilbud".

Projektet skal gøre børnene klar til den stadig voksende digitale sammenhæng i samfundet. I dag skal de helt unge mennesker på workshoppen både lege super digitalt og helt analogt for at se, hvilke muligheder og begrænsninger moderne teknologi kan have i deres egen hverdag.

Sporadiske grin, mumlen og råb blander sig i en barnlig symfoni, der helt fjerner tanken om dovne børn. Der bliver leget med papkasser, filmet med go-pro-kameraer og spillet interaktive spil på storskærm. Sure miner er svære at spore i denne skov af energiske børnehavebørn.

Denne lyst og nysgerrighed på teknologiens muligheder, som de små børn har vist igennem de sidste tre år, glæder især udvalgsformanden for Opvækst og Læring, Kim Aas Christensen. Han har været med fra projektets start og fryder sig over at se, hvordan projektet har kørt sin gang:

- Det har været så fedt at se den måde, børnene har grebet det hele an med sådan en åbenhed. Jeg tror på, at de har lært meget om de muligheder og de begrænsninger, den digitale værktøjskasse har kunnet give dem. Jeg tror nemt, at man kan se projektet som en succes, siger Kim Aas Christensen.