Faaborg: To små grå pelsklumper møffer rundt ovenpå tæpperne i plastikkassen. Den ene killing flyttede ind i lejligheden i Østergade for et par dage siden, den anden har kun været hos Dorthe Ibba i et døgn. Nu er de fuldstændig afhængige af Dorthe Ibbas hjælp, for at de kommer på benene igen. Den ene killing nyser.

- Ja, den er noget forkølet. Den var fuldstændig våd, da den blev fundet, fortæller dyrevennen Dorthe Ibba.

Hendes hjerte banker for de små kræ, og den seneste måned har hun fået indleveret fire killinger, der var blevet efterladt rundt omkring i Faaborg og omegn. De sidste to hunkatte, som formentlig er af samme kuld og er Maine Coon-blandinger, blev fundet i et stykke privat skov på Assensvej. Hver anden time døgnet rundt giver hun killingerne modermælkserstatning, hun sørger for, at de kommer til dyrlægen, at de bliver neutraliseret, og at de kommer videre til et nyt hjem, når de er klar til det.

Hun er slet ikke i tvivl om, at killingerne er blevet efterladt af mennesker, der ikke vil have dem.

- Der bliver efterladt mange killinger, det ser man jo også på dyreinternaterne. Og hvis det var missemor, der havde efterladt dem, ville de have været større, i hvert fald otte uger, siger hun.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan få sig selv til det. De bliver efterladt og kommer til at tørste og sulte ihjel, og det er en frygtelig død. De er svage, når de kommer hjem til mig, og det er ikke alle, der klarer den, siger hun.