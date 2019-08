Fire bevægende mandage i stationen

Ringe: Nu sker der noget nyt på bevægelsesfronten i Ringe. Liv i stationen sikrer nemlig alle mænd og kvinder - uanset alder, at de vil få et godt grin og gå glade hjem, når bevægelseslærer Jette Henningsen i september og oktober tilbyder undervisning i bevægelseskunst i Ringe Stations store sal.

Der bliver budt op til sjove og vækkende øvelser, der bl.a. styrker koncentration, behændighed, vågenhed og balance. Jette Henningsen garanterer, at alle kan være med. Man behøver ikke at komme i træningstøj. Bare man har let fodtøj på.

Træningen foregår mandag 9. september og 16. september samt mandag 21. oktober og 28. oktober kl. 11-12. Tilmelding sker til Karin Lykkegaard på tlf. 3042 4958 senest 1. september. /EXP