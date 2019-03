Ringe: En række af dansk films største navne har nok en gang sat kursen mod Fyn for at optage film.

Store dele af filmen Zentropas film "Mødregruppen" er optaget i områderne omkring Aarup, Ringe og Faaborg/Millinge fra 16. juli til 27. august 2018.

Mange kendte skuespillere er på rollelisten, blandt andre Anders W. Berthelsen, Lærke Winther, Marijana Jankovic, Ditte Hansen og Martin Buch, mens Charlotte Sachs Bostrup har instrueret.

Under optagelserne boede hele filmholdet lokalt på Boltinggaard Gods. I det hele taget har mange lokale aktører bakket op om filmoptagelserne. En af dem er Danske Bank i Algade 15, der for eksempel har lånt frokoststuen ud til en af filmens scener.

- Det har været sjovt at følge med i, hvordan optagelserne er blevet til her i byen og omegn. Der ligger jo et kæmpe arbejde bag sådan en film med lysopsætning, rekvisitter, plads og mennesker. Og Algade var jo spærret af, da flere af scenerne blev optaget, siger Anita Fald Hansen, der er filialdirektør i Danske Banks afdeling i Ringe, og tilføjer:

- Som det øvrige lokalsamfund er vi glade for at kunne bakke op om filmoptagelserne og stille vores lokaler til rådighed. Det gør vi gerne, og så er det jo skægt at se filmen efterfølgende og genkende alle lokationerne, blandt andet også vores svømmehal her i Ringe.