FilmFyn-boss ser tilbage på syv år i chefstolen: Disse film er mine vigtigste projekter

9) Stille Hjerte

Stille Hjerte er Bille Augusts filmatisering af Christian Torpes fantastiske historie om Esther, spillet af Ghita Nørby, der er så syg, at hun beslutter sig for at dø. Den gav mig lejlighed til at tale med Ghita Nørby ved en middag på fiskerestaurant Rudolf Mathis i Kerteminde, hvor jeg fik spurgt til, om det virkelig kunne passe, at hun hver dag efter optagelserne tog en taxa til København. Det kunne det. Hun spillede faktisk med i to teaterstykker på to forskellige teatre, og tog en taxa tilbage til Fyn klokken 23.55 tre aftener om ugen, og stod op igen klokken 6.30 næste morgen for at gøre klar til filmoptagelser. Hun var altså 79 år på det tidspunkt.