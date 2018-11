Festival i ny offensiv: Smag og hør på musikbegivenheden på Café Fabers

Ryslinge: Torsdag den 29. november danner Café Fabers rammen om en aften, som i den grad sætter fokus på den genopstandne Midtfyns Festival.

Her vil man kunne høre meget mere om baggrunden, visionen og indholdet i den kommende festival. På programmet den 29. november står der blandt andet musikalsk underholdning ved Lasse & Mathilde og Shiri Simone, og desuden kan man høre meget mere om, hvordan den oprindelige Midtfyns Festival startede.

- Det bliver meget i nostalgiens tegn, og man vil kunne høre anekdoter fra nogle af dem, der var med til at starte festivalen dengang, siger direktør for Midtfyns Festival, Sune Vesterlund, der også lover en overraskelse undervejs.

Alle er velkomne til at være med på dagen, hvor der også er smagsprøver på Midtfyns Festival øl og Midtfyns Rom. Det vil også være muligt at købe en sandwich i caféen.

Det er gratis at være med til arrangementet, der begynder klokken 17 og varer et par timer. Man kan tilmelde sig på festivalens Facebook-side, men man er også velkommen til bare at dukke op, oplyser Sune Vesterlund, der stod bag et lignende arrangement i Odense fredag aften, hvor mere end 50 havde tilmeldt sig på forhånd.

Festivalen løber af stablen den 24. og 25. maj 2019. På musiksiden har festivalen tidligere offentliggjort navne som Allan Olsen og Holmen Hustlers.