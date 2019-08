Festival i ly af Ryslinge-kirke

Ryslinge: For to år siden så en ny musikfestival dagens lys i Ryslinge, og igen i år arbejdes der på højtryk for at blive klar til dette års KirkelyFestival. Festivalen finder sted lørdag 31. juli kl. 11-20 i præstegårdshaven ved Kirkely, Graabjergvej 4, i Ryslinge.

Der er tale om en endagsmusikfestival med fokus på god musik, gode fortællinger, mad og drikke samt hyggeligt samvær. Musikken spænder over talrige genrer. Alt lige fra blues, folk, pop, singer-songwriter, country, til visesang, soul og disco/funk vil kunne høres om eftermiddagen i teltet, mens de mere traditionelle klange vil lyde i kirken under den afsluttende aftensang.

Baggrunden for festivalen er den, at der er rigtig mange mennesker i og omkring Ryslinge, som beskæftiger sig med musik. Derfor er det oplagt at samle kræfterne til en uformel dag i musikkens tegn for hele lokalområdet.

Som noget nyt vil der i år også være indslag med fortælling. Allan Thomsen og Trine Juul Thomsen fra Midtfyns Amatørscene vil bidrage med fortællinger for både børn og voksne.