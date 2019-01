Fester Aaby runder sommeren af

Vester Aaby: De lokale festivalfolk i Vester Aaby havde en formodning om, at de rent økonomisk kunne få mere ud af at stå på egne ben frem for fortsat at være en del af Rasmus Nøhrs Danmark Dejligst, som de var i 2017.

Og det fik de ret i. Det økonomiske udbytte af Fester Aaby 2018 blev et overskud på 78.000 kroner, og det er noget helt andet end under Danmark Dejligst, hvor der kun blev et sted mellem 10.000 og 20.000 tilbage til de lokale arrangører.

- Det er jo typisk barsalget, der giver overskuddet, og det fik vi slet ikke del i under Danmark Dejligst. Da var det egentlig bare parkering, og hvad vi kunne tjene på vores lille slikbod, siger Rikke Bang Sørensen fra arrangørgruppen bag Fester Aaby.

- Omvendt har vi også en større risiko nu, så det giver lidt mere sug i maven. Da vi var med i Danmark Dejligst, havde ligesom et økonomisk sikkerhedsnet, tilføjer hun.

På sigt er planen, at en del af overskuddet fra Fester Aaby skal gå til de lokale foreninger i byen, men så længe festivalen stadig er i en opstartfase, er der brug for penge til at lave næste års festival.

- Vi er nødt til at have et vist beløb at starte ud med hver gang. Det er jo et stort budget på 200.000 kroner, og det er rigtig mange penge, vi skal hente hjem. Vi snakker både med fonde og lokale erhvervsdrivende, og jo mindre vi selv har at starte med, jo mere skal vi ud og hente, forklarer Rikke Bang Sørensen.

Datoen for årets Fester Aaby bliver lørdag 31. august. Det første par musiknavne er allerede i hus, men dem vil arrangørerne ikke afsløre endnu.

- Det bliver nogenlunde samme koncept som sidst. Det skal være musik, som rammer bredt, og som både dem på 10 år og dem på 60 kan synge med på, understreger Rikke Bang Sørensen.

Foreningen Fester Aaby har lige haft generalforsamling, hvor der kun kom én ud over de fem i arrangørgruppen.

- Men det tolker vi som positivt. Det må være, fordi folk er tilfredse med den måde, det kører på nu. Og det plejer jo ikke at være noget problem at skaffe frivillige, når først vi skal til at afvikle festivalen, påpeger Rikke Bang Sørensen.

Ud over hende tæller arrangørgruppen Sanne Juul, Sacha Leth Christensen, Kenneth Mogensen og Michal Bang Sørensen.