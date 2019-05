Festdag med eksotisk indslag

Nr. Broby: Byens Fest er en gammel kending i Nr. Broby og omegn, men der er stadig plads til nyheder, når dette års arrangement løber af stablen den 25. maj ved boldbanerne ved FC Broby.

Blandt andet kan man opleve en slangetæmmer og overvære en opvisningskamp i tennis for første gang i festdagens historie.

- Byens Fest er et samarbejde mellem en hel masse foreninger og andre aktører i området. Det handler om at skabe en dag, hvor foreningerne viser frem, hvad de har at byde på. Og så er det samtidig en mulighed for, at man kan hygge sig med hinanden på kryds og tværs, siger Louise Snedgaard, som er en del af arrangørgruppen bag arrangementet.

Programmet begynder klokken 10 med et fælles morgenbord, hvor Byens Bager har sponsoreret brødet, og Spar og Dagli'Brugsen står for kaffe, the og service. Samtidig kommer Fynske Bank og overleverer et sponsorat på 10.000 kroner, som er brugt på festlighederne. De er blandt andet brugt på musik, spisetelt og så videre.

- Hele dagen er faktisk finansieret af sponsorater bortset fra maden til fællesspisningen om aftenen, siger Louise Snedgaard.

Loppe- og kræmmermarked åbner også klokken 10, og så går dagen ellers slag i slag med gymnastikopvisning, slagetæmmer, hoppeborg, tenniskamp, fodboldkamp og musik, bla fra Faaborg-Midtfyn Musikskole. Og så er der naturligvis aktiviteter rundt omkring ved de deltagende foreninger og butikker.

Aftenen sluttes af med fællesspisning af helstegt pattegris og musik. Tilmeldingsfristen til den del er overstået i skrivende stund.

- Det betyder noget for sammenholdet i en by, at vi har mulighed for at mdøes og have en hyggelig dag sammen. Og det er fedt, at der er så mange foreninger, men at også fx fri- og efterskolen og biblioteket trofast møder op hvert år, siger Louise Snedgaard.

Der plejer at være en 2-300 mennesker igennem spredt ud over dagen, og Louise Snedgaard håber, at det også bliver niveauet i 2019.

- Men det afhænger også af vejret, og det var vi svineheldige med sidste år. Der havde vi også besøg af Rasmus Nøhr i forbindelse med Danmark Dejligst, og det trak selvfølgelig også. Men vi håber, folk vil bakke op uanset hvad, siger hun.

Midtfyns Landboungdom arrangører traktortræk i byen samme dag, så der bliver rigeligt at se på og opleve i Nr. Broby den 25. maj.