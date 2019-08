Gislev by Day bliver en dag fuld af sammenhold og fællesskab, lover Heide Munk, der fandt på dagen for seks år siden.

Gislev: I 2013 fik 45-årige Heide Munk idéen til at starte Gislevs helt egen festdag - en dag, hvor man kunne hylde fællesskabet på tværs af forskelligheder. Lørdag 10. august er der for syvende gang Gislev by Night.

- Det startede egentligt, fordi jeg læste i Midtfynsposten, at der var Ringe by Night. Og så tænkte jeg, hvorfor kan vi ikke også lave sådan noget i Gislev - en Gislev by Night. Men det kan vi selvfølgelig ikke, for vi har ikke så mange butikker. Men det vi i stedet for har, det er en hulens masse foreninger - et rigt foreningsliv og forsamlingskultur, siger Heide Munk, der er skolelærer på Firkløverskolen i Frørup, der ligger i Nyborg Kommune. Heide Munk er født i Ryslinge, og har boet i Gislev siden 2005 sammen med sin hustru. Sammen har de tre drenge på henholdsvis 9, 13 og 16 år.

Når nu det ikke kunne lade sig gøre med "By Night-konceptet", fandt Heide Munk i stedet på at lade omdrejningspunktet blive foreningslivet.

- Udgangspunktet blev at lave en eller anden form for markedsplads for alle de små og store tilbud, vi har for dem, der bor her i byen. En dag, hvor vi sætter fokus på alle de muligheder og de tilbud, Gislev har - lige fra motorentusiaster til sportstosser, musikere, teater og erhverv, siger Heide Munk.