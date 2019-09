Fest for Korinthhallens store forvandling

Her er både håndværkere, frivillige, bidragsydere, foreninger, borgere og brugere af hallen velkomne til at komme og se de nye moderne faciliteter og samtidig få en snak med bestyrelsen om den resterende ombygning.

Fredag 6. september klokken 13 er der indvielse af den store ombygning i Korinthhallen.Dagens program: Jan Hansen, formand for halbestyrelsen holder tale. Steffen Jensen (S), næstformand i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, holder tale. Hallen byder på et let traktement. Se centret på egen hånd. 14.30-15.30: KIF Senioridræt inviterer til Åbent Halgulv, hvor alle kan prøve forskellige idrætstilbud. 15.30-16.30: Korinth i Form inviterer til Åbent Halgulv, hvor alle kan deltage i cirkeltræning.

De frivillige er guld værd

- Uden de frivillige ville vi ikke kun realisere den ombygning, vi nu er i gang med. Selvfølgelig er de penge, vi har fået fra kommunen, grundstenen, men det arbejde, de frivillige lægger i det her, er afgørende for, at vi har kunnet få den modernisering, vi nu snart er færdige med, siger Jan Hansen, formand for halbestyrelsen.

En stab af cirka 10 frivillige har i efterhånden tre år arbejdet med halrenoveringen. Hver lørdag mødes de og arbejder tre-fem timer i hallen.

Og så er der et par "over-frivillige", som man vel kan kalde dem: Pensioneret elektriker Holger Harmark, som lige nu er i gang med alle de elektriske installationer i det nye køkken og caféområde, og Kurt Christensen, som blandt andet gennem sit ingeniørfirma Bygningskvalitet ApS har været en vigtig brik i renoveringen. Alene Holger Harmark lægger dagligt fire-fem timers arbejde i hallen.

I 2018 fik hallen en million fra kommunens anlægsbudget til nye omklædningsrum, og siden fulgte 950.000 fra moderniseringspuljen til renoveringen af køkken, caféområde m.v.

KEN Fonden har givet 25.000, som er brugt til en ny industriopvaskemaskine i køkkenet.

Derudover har hallen fået et kommunegaranteret lån til energirenovering på en halv million kroner, som er brugt på et moderne solcelleanlæg.

- Vi er jo en hal drevet af frivillige, og vi har ikke ansat nogen halinspektør. En rengøringsmedarbejder er faktisk den eneste på lønningslisten. De penge, vi sparer på den måde, betyder, at vi selv kan skyde op mod en million i halrenoveringen, så det samlede projekt i sidste ende vil løbe op i nærheden af tre millioner. Så på den måde får vi pengene til at strække langt, forklarer Jan Hansen.