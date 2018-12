Faaborg: Det har været en tradition i mange år, at der 28. december er fest på Falsetten i Faaborg - også kendt som "julefallos".

Sådan bliver det også i år. Men det bliver meget specielt. For det bliver den sidste fest i Falsetten overhovedet. Fra nytår er det ikke længere de unges sted, hvor de kan feste og holde koncerter og skaterne boltre sig på deres ramper.

Falsetten er solgt, og i fremtiden skal der være boliger på stedet. I stedet skal den gamle FFV-bygning ved Forum Faaborg omdannes til de unges nye kultsted.

"Fyr op under danseskoene og bered jer på den sidste og vildeste Falset-fest inklusive fyrværkeri og koncert med Holmen Hustlers", står der i indbydelsen til festen fredag 28. december.

"Tag en aften fri for familien og snup kammeraterne i hånden, vi fyrer nemlig op for en julefest ud over det sædvanlige, når den sidste fest på den gamle Falsetten løber af stablen. Så kom og sig ordentligt farvel."

Fordi det nu er den endelige afsked med Falsetten, holdes om eftermiddagen åbent hus, hvor alle tidligere medlemmer af Falsetten er velkomne.

- Vi åbner de smukke, faldefærdige døre omkring klokken 14, og der vil derefter være mulighed for at mødes med gamle kammerater, udveksle en god historie samt købe sig en øl til den nette sum af fem kroner. I stedets ånd vil der under arrangementet være musik, og derudover vil vi gerne opfordre alle til at medbringe gamle billeder og lignende til en fælles opslagstavle. Der vil også være mulighed for at sætte et sidste penselstrøg på væggene, og der er åben mikrofon klokken 15-16.

- Vi håber meget på at se alle, der har lyst til at sige ordentligt farvel til de lokaler, der gennem årtier har dannet ramme om frivillighed, fællesskab og formidable fester, skriver Falsettens bestyrelse i invitationen.

Festen om aftenen begynder 20.30 og slutter klokken to, men herefter er der efterfest på Peter og Jannie's. Her kan man få et valgfrit shot eller en lille fadøl mod fremvisning af et +18-armbånd fra Falsetten.

Så det kan blive en både festlig, vemodig og lang nat næste fredag.