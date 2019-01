Ferritslev Fritidshus byder på et komisk kik på takt og tone

Ferritslev: Sidste år fyldte Emma Gads "Takt & Tone" 100 år - i kølvandet på den fødselsdag har Teatret Optimis, Humlebæk, sammensat en kabaretforestilling med Allan Høier, der onsdag den 30. januar kl. 19 opføres på Ferritslev Fritidshus' scene. Teatret Optimis præsenterer denne kabaretforestilling, som skal lære os bogen og mennesket bag at kende - på en humoristisk, musikalsk og litterært-underholdende måde.

Samtidig er danskerne kendt for at være noget nær verdens mest uhøflige folkefærd - og debatklimaet på de sociale medier sætter helt nye standarder i den henseende - måske kan Gad og forestillingen være med til at vi (igen) behandler hinanden lidt mere høfligt og hjertefuldt?

I forestillingen er der sjove citater, oplæsninger fra bogen, alvorsord, afsnit om Emma Gad som person samt masser af kendte viser og sange, som på underholdende vis kommenterer indholdet. Sangene og viserne er bl.a. "Penge", "Bar' det var mig", "Kys hinanden", "Jeg snakker med mig selv" "Månestrålen", "Konen, kællingen, madammen" og "Jeg sætter min hat som jeg vil".

Billetsalget er i gang på husets hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk