Ferietilskud: Kommunen øremærker 500.000 kroner til at hjælpe handicappede på ferie

Faaborg-Midtfyn: Selvom man lever på et bosted, kan man godt tage på ferie. Derfor har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune nu afsat 500.000 kroner årligt til ferietilskud for borgere på botilbud i kommunen.

- Pengene skal bruges til at give borgerne på vores botilbud mulighed for at få et afbræk fra hverdagen og give dem nogle gode oplevelser, siger Herdis Hanghøi (V), formand for Sundheds og Omsorgsudvalget, i en pressemeddelelse.

Puljen omfatter alle beboere på botilbud i kommunen, og pengene kan søges til at dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark, eksempelvis løn, kost, leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter.

Pengene skal søges senest 8. april. Det er lederne på botilbuddene som skal ansøge om tilskud fra puljen ud fra beboernes ønsker.