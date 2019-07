Ferietid er højsæson for tyveknægte

Midtfyn: Rigtig mange er på ferie i øjeblikket, og det kan muligvis også aflæses på mængden af indbrud, som politiet får anmeldelse om i øjeblikket.

Fyns Politis seneste døgnrapport indeholder således fire indbrud fra det midtfynske område.

På Ruevej ved Allested-Vejle har en tyv skaffet sig adgang gennem et vindue. Tilsyneladende blot for at stjæle nøglen til postkassen. Det er sket på et tidspunkt fra 14. til 19. juli.

På Lindehusvej i Sallinge er et staldvindue brudt op, og der er stjålet kontanter. Indbruddet er sket mellem torsdag klokken 23 og fredag klokken 10.50.

På Sdr. Højrupvejen ved Ringe er der stjålet en stor mængde værktøj ved et indbrud begået mellem fredag klokken 17 og lørdag klokken 8.30. Tyven er kommet ind ved at bryde døren til en garage op.

Endelig har en virksomhed på Albanivej i Årslev haft indbrud gennem et vindue lørdag mellem klokken 12 og 14. Også her er der stjålet værktøj.